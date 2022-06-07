افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء الإثنين، مسرح الغد بعد رفع كفاءته وتأهيله وفق أحدث النظم المتخصصة والذى انطلق نشاطه بعد التطوير بعرض صانع البهجة ( عسل وطحينة - جنان في جنان ) إعداد وإخراج الفنان القدير ناصر عبد المنعم ويضم مجموعة من إبداعات الراحل بديع خيري ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين.

وعرض صانع البهجة ( عسل وطحينة - جنان في جنان ) تم بثه إلكترونيا على قناة وزارة الثقافة ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة، وهو من بطولة سيد الرومي ، وساميه عاطف ، وريم أحمد ، ومحمود الزيات ، والخضر زنون ، وأشرف عبد الفضيل ، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

يذكر أن مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى أسسها القدير الراحل عبدالغفار عوده وشملت أعمال تطويره إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان و محمود عبداللطيف ، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت ( الميكانيزم ) ، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للامن وكاميرات المراقبة ، شباك التذاكر - التحكم - الكهرباء.

وكذلك تغيير غرف للفنانين والإداريين وصالون استقبال في بهو المسرح، استحداث نظام صوتي داخلي ، وتم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات ، استحداث مساحة للإعلان الخارجى ، إنشاء محطة أطفاء حريق متكاملة بالخزان ، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الاخشاب - الالمنيوم - الأبواب الخارجية العازلة للصوت ، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية ، تطوير المدخل الداخلى والخارجى.