واشنطن تتهم الصين باختلاق اقتباسات من دبلوماسيين في شنجيانج

ردت الولايات المتحدة على الصين بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن مسؤولين أمريكيين في مدينة جوانجتشو الصينية قللوا من مزاعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، قائلة إن هذا السلوك يعرض مبعوثي واشنطن للخطر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين قوله اليوم الثلاثاء إنه يجب على الصين "التوقف عن نسب تصريحات كاذبة لمسؤولين أمريكيين أو اتخاذ إجراءات أخرى قد تعرض دبلوماسيينا للمضايقة".

وقال المتحدث "هذا العمل يمكن أن يعرض المسؤولين الأمريكيين الذين يتم تحديد هويتهم للخطر"، مضيفا أنه يتعين على الصين أن تعامل الدبلوماسيين الأمريكيين باحترام.

يذكر أن هناك خلاف متصاعد بين الولايات المتحدة والصين بشأن حقوق الإنسان، حيث تقول واشنطن إن بكين تنفذ حملة إبادة جماعية في إقليم شنجيانج بغرب الصين، ومن جانبها ترد الصين بأن هذه هي "كذبة القرن".