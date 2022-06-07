المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض ترفع مستوى التحذير من جدري القرود

رفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستوى التحذير من جدري القرود، وأوصت المسافرين بارتداء الكمامات أثناء رحلاتهم، مع الإشارة إلى أن القلق بشأن العدوى لا يصل إلى مستوى وباء كورونا.

وتتشابه أعراض جدري القرود مع أعراض الأنفلونزا، ولكن المريض يصاب بعد ذلك بطفح جلدي مؤلم ويثور وتضخم في الغدد الليمفاوية.

ويمكن أن تتراوح فترة الحضانة بين التقاط العدوى وظهور الأعراض لأول مرة بين خمسة إلى 21 يوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن المراكز الأمريكية أنه تم تسجيل حالات جدري القرود في جميع قارات العالم، ما عدا القارة القطبية الجنوبية.

وأفادت المراكز الأمريكية بأنه تم تسجيل حالات إصابة بين الرجال الذين يمارسون اللواط. كما تم تسجيل إصابات لأشخاص يعيشون في منزل واحد مع شخص مصاب".

وأشار الخبراء إلى أن الأعراض تتشابه مع عدد من الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي، وأن الأعداد الحقيقية لإصابات جدري القرود من الممكن أن تكون أعلى.

وسجلت المراكز 31 إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة حتى بعد ظهر أمس الاثنين. وسجلت واشنطن العاصمة أول إصابة بها بجدري القرود يوم الأحد.