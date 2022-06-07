وزير موريتاني: هدفنا المشترك تأمين إمدادنا بالطاقة من الجزائر

أكد وزير الطاقة النفط والمعادن بموريتانيا عبد السلام ولد محمد صالح على الرغبة المشتركة لموريتانيا والجزائر في تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والطاقة والمعادن، لتحقيق الأهداف المشتركة نحو تامين إمدادات بلاده من الطاقة.

وأوضح الوزير في كلمة خلال جلسة عمل مع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مساء الاثنين بنواكشوط أن الوضعية الحالية للسوق البترولية العالمية وما تتميز به من ضغط على الطلب تشكل عبئا اقتصاديا، يتطلب تضافر الجهود مع الجزائر من أجل ترقية العمل المشترك ضمانا لأمن الطاقة.

وأضاف أن ضغط الطلب يضاف إلى أزمة الطاقة المتفاقمة التي تعيشها بلدان عديدة غير منتجة للنفط والغاز، مؤكدا أن موريتانيا تتأثر ككل بلدان المنطقة بتداعيات هذه الأزمة.

وتوقع ولد محمد صالح أن تحدث زيارة نظيره الجزائري ووفده المرافق لموريتانيا قفزة نوعية في علاقات البلدين، وأن تمكن من تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أنه حظي اليوم بمقابلة الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى موريتانيا والتي تدخل في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء بعد اللقاء إنه أكد على الأهمية التي يوليها الرئيس الجزائري لتطوير الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الموريتانية وعزمه على مواصلة العمل المشترك للدفع بجهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.