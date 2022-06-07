 نائب محافظ المنيا يشهد اجتماعا لحصر وحوكمة أبراج شبكات المحمول.. عبر الفيديو كونفرنس - بوابة الشروق
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نائب محافظ المنيا يشهد اجتماعا لحصر وحوكمة أبراج شبكات المحمول.. عبر الفيديو كونفرنس

محافظة المنيا
محافظة المنيا
ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 2:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 2:59 م

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ؛ لحضور الاجتماع الخاص بتراخيص أبراج شبكات المحمول على مستوي المحافظة، عبر "الفيديو كونفرنس"، بمشاركة ممثلي وزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز شئون البيئة، وممثلي شركات المحمول؛ لحصر وحوكمة جميع أبراج شبكات المحمول بالمحافظة.

واستعرض نائب المحافظ، التطبيق الخاص ببوابة تراخيص شبكات المحمول والتي تم الإعداد والتنفيذ لها من قبل وحدة البنية المعلوماتية التابعة لإدارة التحول الرقمي بالمحافظة؛ لتعميمها على مستوى المحافظات وتعظيم الاستفادة منها، في رصد وتحديد مواقع شبكات المحمول والمحطات المتواجدة عليها، لاتخاذ الإجراءات الخاصة في ذلك الشأن.

وأكد نائب المحافظ، أن الهدف من إعداد وتصميم تلك البوابة هو التسريع في استصدار التراخيص الخاصة بتلك الشبكات وتوفير المواقع والبيانات الخاصة بها، مما يتيح الفرصة في تكوين خريطة نظم معلومات جغرافية لتلك المواقع ومدى دراسة توزيع الخدمات، ضمن سياسة الدولة للرقمنة واتجاها نحو منظومة التحول الرقمي الجديدة.


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