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روسيا تزود مروحيات الأمم المتحدة بدرع مضاد للرصاص

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 11:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 11:59 ص

أعلن مسؤول في شركة «روستيخ» الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، عن اختراع درع لحماية مروحيات «مي-8أ إم تي» و«مي-8إم تي في-1» من الأعيرة النارية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الثلاثاء، أبلغ المسؤول الصحفيين بأن الدرع المبتكر، سيحمي المروحيات التي تستخدمها الأمم المتحدة في عمليات دعم السلام.

ويوفر الدرع، المصنوع من مادة غير قابلة للاحتراق محلية الصنع، الحماية المضمونة للمروحية من رصاص يمكن أن يصل عياره إلى 7.62 ملم.

ويكسو الدرع كابينة قيادة المروحية وغرفة الحمولات، ولا يتجاوز وزنه 230 كيلوجراما.

ويمكن استخدامه في الظروف المناخية المختلفة، تحت درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر.

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