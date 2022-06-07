الهند: مقتل مسلحين اثنين في مواجهة مع قوات الأمن بولاية «جامو وكشمير»

قتل مسلحان ينتميان إلى جماعة "لشكر طيبة" اليوم /الثلاثاء/ في مواجهة مع قوات الأمن بمنطقة "كوبوارا" في ولاية "جامو وكشمير" بالهند.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن تغريدة لشرطة منطقة "كشمير" -عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن أحد المسلحين باكستاني ويدعى طفيل، موضحة أن المواجهة بين قوات الأمن والمسلحين بدأت في ساعة مبكرة من فجر اليوم /الثلاثاء/ بالتوقيت المحلي للهند.

يشار إلى أن مسلحا باكستانيا آخر ينتمي إلى جماعة "لشكر طيبة" قد قتل أمس /الإثنين/ خلال مواجهة مع قوات الأمن في منطقة "بارامولا".