شرطة أستراليا: هناك آلاف من أعضاء مافيا إيطالية في البلاد

قالت الشرطة الأسترالية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إن يعتقد أن هناك الآلاف من أعضاء "مافيا ندرانجيتا" التي تعود إلى منطقة قلورية بجنوب إيطاليا يعملون في أستراليا.

وتناول مساعد مفوض الشرطة الاتحادية، نيجل ريان، بالتفصيل، تأثير الجريمة المنظمة الإيطالية في أستراليا، وهي صورة تمكنت سلطات إنفاذ القانون الأسترالية من تجميعها خلال العام الماضي، في جزء منها بفضل التعاون مع السلطات الإيطالية.

وقال ريان للصحفيين إن أعضاء ندرانجيتا "تمكنوا من البقاء بعيدا عن الأعين عبر الالتزام بحياة متواضعة وفي منازل متواضعة" على مدار عقود، مع القيام بعمليات غسل ثروات غير مشروعة من خلال أنشطة تجارية مشروعة.

وأضاف: "ندرانجيتا ليست مجرد مشكلة أسترالية- بل عالمية. إنهم مسؤولون عن 70% إلى 80% من تجارة الكوكايين في العالم، ويغرقون أستراليا بالمخدرات غير المشروعة".

وتابع: "نعتقد أن لدينا نحو 51 عشيرة للجريمة المنظمة الإيطالية في أستراليا، وحتى الآن، تأكدنا من أن 14 من هذه العشائر، على الأقل، من مافيا ندرانجيتا، والتي نعتقد أن لها آلاف الأعضاء في أستراليا"، متعهدا بـ"قطع رأس وذيل الجريمة المنظمة".