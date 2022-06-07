القبض على 40 مهاجرا غير شرعي في ماليزيا

ألقت السلطات الماليزية القبض على 40 مهاجرا أجنبيا غير شرعي لدى محاولتهم دخول البلاد بدون أوراق ثبوتية مناسبة، أمس الاثنين.

واعتقل أفراد بقوة العمليات الخاصة الـ 40 مهاجرا، ومن بينهم سبع نساء، بينما كانوا يختبئون قرب الشجيرات في كامبونج شينديراي، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الثلاثاء.

وذكر راميش كيه كريشنان، نائب قائد الكتيبة الثامنة بقوة العمليات الخاصة، أن القوات كانت تقوم بدورية عند حدود ولاية كيلانتان الماليزية، عندما رصدت أجانب في الساعة 1830 مساء.

وأضاف كريشنان في بيان: "لدى تفتيشهم، لم يقدم أي منهم وثائق سفر سارية".

وذكر أنه تم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وتتراوح أعمارهم بين 14 و 40 عاما، إلى حين اتخاذ إجراء بحقهم.