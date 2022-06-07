بوكيتينو: 3 أيام فقط كانت كافية لانتقال ميسى إلى باريس

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن انتقال مواطنه ليونيل ميسي، إلى صفوف الفريق الباريسي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بوكيتينو في تصريحات لقناة «Esport3» الفرنسية إن عملية انتقال ميسى إلى العاصمة الفرنسية باريس تمت في غضون 3 أيام فقط، وكل شيء فيما يتعلق بالتعاقد وترتيب إعلانه لاعبا في صفوف الفريق مرت بسرعة.

وأضاف:" ميسي مر بأوقات لم تكن سهلة عليه وكان عليه التكيف مع زملائه الجدد في الفريق وسرعان ما حدث ذلك ونال إعجاب واحترام الجميع".

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن تعاقده مع ليونيل ميسي قادما من صفوف نادي برشلونة الإسباني بعد أن فشل تجديد تعاقده مع البلوجرانا لينتقل إلى صفوف البي أس جي لمدة موسمين.