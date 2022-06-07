زعيم أسبق بحزب المحافظين البريطاني: جونسون شهد أعلى مستوى من الرفض بالمقارنة مع أسلافه

قال زعيم حزب المحافظين الأسبق ويليام هيج، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شهد "أعلى مستوى من الرفض" بالمقارنة مع أي من أسلافه، وأنه يجب أن يستقيل من رئاسة الوزراء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وكان نواب حزب المحافظين صوتوا بأغلبية بلغت 211 صوتا لصالح رئيس الوزراء، مقابل 148 صوتا ضده، في تصويت بحجب الثقة عنه مساء أمس الاثنين.

وكتب اللورد هيج في صحيفة "ذا تايمز": "بينما نجا جونسون من (تصويت) الليلة الماضية، تعتبر الأضرار التي لحقت برئاسته للوزراء كبيرة".

وأضاف أن جونسون "يجب عليه في أعماق نفسه أن يدرك ذلك، وأن يلتفت إلى الرحيل بطريقة تجنب الحزب والبلاد مثل هذه الآلام والشكوك".

جدير بالذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، كانت قد واجهت تصويتا بحجب الثقة في عام 2018، أسفر عن حصولها على دعم بنسبة 63% من جانب نوابها، إلا أنها كانت مضطرة لترك المنصب في غضون ستة أشهر من ذلك التصويت.

أما في وضع جونسون، فقد صوت 41% من نوابه ضده، وهي نتيجة أسوأ من تلك التي حصلت عليها ماي.

وتتصاعد الضغوط على جونسون منذ أسابيع بسبب ما أصبح يطلق عليه أحداث" بارتي جيت"، أي الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة بداونينج ستريت وسط تفشي جائحة كورونا، وفي وقت كانت تشهد فيه البلاد قواعد إغلاق صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، والتي تعرض بسببها جونسون لغرامة من الشرطة. ولكن الاستياء بين أعضاء البرلمان تجاوز التجمعات القانونية، ومن المرجح أن قيادة جونسون ستظل غير مستقرة رغم فوزه في التصويت.