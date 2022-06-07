كييف تطلب من سول والشركات الكورية تقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

التقى النائب الثاني لوزير خارجية كوريا الجنوبية لي دو-هون، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في أوكرانيا وسبل دعم أوكرانيا من قبل الحكومة الكورية الجنوبية.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، صباح الثلاثاء، عبّر «لي»، خلال الاجتماع عن قلقه من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وأمله في تسوية الأزمة في أقرب وقت ممكن، حتى لا يتفاقم الوضع الإنساني.

وقدم «سينيك»، تقديره لدعم الحكومة الكورية لأوكرانيا، وطلب من الحكومة والشركات الكورية تقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، بعد استقرار الوضع في بلاده.

وكانت كوريا الجنوبية قد أجرت عدة مشاورات هاتفية مع أوكرانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مثل المحادثة الهاتفية بين الرئيس المنتخب آنذاك يون سيوك-يول، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقدمت كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية بقيمة 40 مليون دولار إلى الحكومة الأوكرانية والشعب الأوكراني، وتسعى لإيجاد سبل لتقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا.

وأعرب نائب الوزير الأوكراني، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، من أجل توسيع التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي بعد استقرار الوضع في أوكرانيا.

وأكد الجانبان على ضرورة التواصل الوثيق في المستقبل؛ للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا هذا العام.

وقد وصل «سينيك» يوم أمس الاثنين إلى كوريا الجنوبية في زيارة لمدة 3 أيام. ومن المتوقع أن يزور أجهزة حكومية وشركات محلية؛ لمناقشة التعاون المستقبلي بشأن إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب.