استطلاع: 45% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب مسؤول عن اقتحام الكونجرس

أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع في نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسؤول عن أعمال الشغب التي اندلعت أثناء اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" في 6 يناير 2020، لتبلغ 45% بعدما كانت 52% العام الماضي.



ووفقا للاستطلاع الذى أجرته شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، فإن حوالي 17% من المشاركين في الاستطلاع، قالوا إن ترامب هو المسؤول الوحيد عن أعمال الشغب، بينما قال 28% إنه المسؤول بشكل رئيسي.



وفي يناير2021، أظهر استطلاع مماثل أن 52% من الأمريكيين يرون أن ترامب مسؤول عن اقتحام الكونجرس وتوزعت تلك النسبة كالتالي: 28% اعتبروا أنه المسؤول الوحيد، فيما رأي 24% أنه المسؤول بشكل أساسي.



وأوضح الاستطلاع الذى نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن 35% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن ترامب "لم يكن" مسؤولا عن أحداث الشغب، بعد أن كانت 29% في يناير 2021، بينما يعتقد حوالي 20% من الأمريكيين حاليا إنه مسؤول إلى حد ما، بعدما كانت النسبة تبلغ 18% قبل 18 شهرا.



وأجري الاستطلاع في الفترة من 5 مايو إلى 7 مايو الماضي، ومن 9 إلى 10 مايو، على عينة قوامها 1000 أمريكي، وبهامش خطأ يبلغ 3%.



وتأتي تلك النتائج في الوقت الذي تستعد فيه لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول لعقد أول جلسة استماع علنية لها مساء الخميس المقبل.



ويقدم المشرعون نتائج التحقيق إلى الرأي العام الأمريكي بعد جمع آلاف الوثائق وإجراء أكثر من 1000 مقابلة.