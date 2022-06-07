استطلاع: غالبية البولنديين يرحبون بقدوم لاجئي الحرب الأوكرانيين

أعربت الغالبية العظمى من المواطنين البولنديين عن ترحيبهم بالملايين من لاجئي الحرب الأوكرانيين الذين عبروا الحدود إلى بلادهم، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤخرا جامعة وارسو.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من 64 % يؤيدون تقديم الحماية للاجئين إلى حين يمكنهم العودة إلى بلادهم، ويفضل حوالي 30 % آخرين منحهم الإقامة الدائمة.

وقال روبرت ستانيشفيسكى الخبير بقسم قسم العلوم السياسية والدراسات الدولية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "كنا نتوقع رد فعل إيجابي، لكننا فوجئنا حقا بأن الصدى كان إيجابيا".

وكشف الاستطلاع أيضا طا أنه كان هناك قبول جدير بالملاحظة للاجئين الحروب من دول أخرى. وعند سؤالهم عما إذا كان يجب توفير الحماية للأشخاص المعرضين للخطر بغض النظر عن أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم، أجاب 79% بـ "بالتأكيد نعم" بينما أعطى 18% ردا إيجابيا أقل تأكيدا.

وأجري الاستطلاع على عينة من 380 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عاما خلال الفترة ما بين 30 أبريل و23 مايو.

أحصى حرس الحدود البولندي عبور أكثر 8ر3 مليون شخص إلى داخل البلاد منذ الغزو الروسي في أواخر فبراير الماضي. ولا توجد احصاءات حول عدد الذين بقوا في بولندا أو أولئك الذين يسافرون إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.