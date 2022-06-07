بوتين: روسيا نجحت في السيطرة على التضخم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تقوية العملة المحلية ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية داخل موسكو، مؤكدًا أن بلاده نجحت في السيطرة على التضخم.

وأضاف خلال كلمة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة بيع العملة الأجنبية انخفضت من 80% إلى 50%، لافتًا إلى زيادة نسبة التجارة الخارجية إلى 5.4%، مقارنة بالسنوات الماضية، خلال شهر مايو الماضي.

وذكر أنها تعد نسبة قليلة، بالأخذ في الاعتبار التضخم العالمي والطلب النهائي في الاقتصاد، قائلًا إن بلاده اتخذت قرارًا في الأول من يونيو، بزيادة المعاشات التعاقدية لـ10%، والحد الأدنى للمعيشة.

ولفت إلى «تأجيل الدفع للتأمينات إلى الربع الثالث من العام الجاري»، متابعًا: «جرى العمل على الميزانية الفيدرالية والممارسات المتعلقة بتلك الميزانية لرفع النمو الاقتصادي للبلاد، وأطلب من الحكومة مشروعات هيكلية للميزانية الفيدرالية».