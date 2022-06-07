زراعة الإسكندرية: ارتفاع درجات الحرارة تتسبب في عفن محصول البطيخ

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نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية، بالتعاون معهد بحوث الإرشاد الزراعي ندوة بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية"، اليوم الثلاثاء.

وكشف سعيد محمد مزارع، إن التغيرات المناخية تسببت بشكل كبير في خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية الصيفية، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة تتسبب في فساد وعفن محصول البطيخ.

وتابع أن تناوله يسبب حالة تسمم في بعض الأحيان، مشيرا إلى أنه على العكس انخفاض دراجات الحرارة لحد الصقيع في الموسم الشتوي الماضي أدت إلى اختفاء محصول الفول الأخضر.

وأضاف السيد قناوي مزارع، أن ارتفاع درجات الحرارة، أيضا تتسبب في حرق محصول الطماطم مما يتسبب في ارتفاع أسعار الطماطم في فصل الصيف بسعر جنونية.

وتابع أشرف حامد مهندس زراعي، أن التغيرات المناخية بارتفاع درجات الحراة أو انخفاضها تتسبب في تناقص المحاصيل، ومنها محصول المانجو والزيتون.

ولفت إلى أهمية استنباط سلالات وفصائل نباتية تنضج في فترات قصيرة حتى لا تتعرض أكبر، وقت ممكن لارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة.

فيما أرجع طارق صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تأخير توريد القمح هذا العام إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة الذي تسبب في عدم وصول محصول القمح لدرجة النمو اللازم ليتم الحصاد.