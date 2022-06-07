أوكرانيا تشن هجمات جوية على مواقع روسية بجنوب البلاد

على الرغم من أن الوضع بشرق أوكرانيا مازال دون تغيير بصورة كبيرة، قال الجيش الأوكراني صباح اليوم الثلاثاء، إنه نفذ عدة هجمات جوية ضد مواقع روسية بجنوب أوكرانيا خلال الليل.

وأعلنت هيئة الاركان العامة اليوم أن "المروحيات الأوكرانية ضربت مجموعات لقوات العدو في منطقة خيرسون، وطائرات في مخزن ذخيرة في منطقة ميكولايف".

وعقب استعادة أوكرانيا لعدة قرى على طول الحدود بين منقطتي ميكولايف وخيرسون على البحر الاسود، لم ينجح الهجوم المضاد الروسي في اتجاه لوزوفي وبيلا كرينيتسيا على الرغم من دعم المدفعية والقوات الجوية الروسية، بحسب ما ذكره تقرير موقف اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمحللين بمعهد دراسة الحرب في واشنطن، فإن الجيش الأوكراني نجح في إبعاد الاسطول الروسي عن ساحل البحر الاسود في أوكرانيا.

ومع ذلك، فإن الوضع على الجبهة الشرقية، مازال صعبا بالنسبة للقوات الأوكرانية، حيث أنه يبدو أن القوات الروسية التي تقاتل بجانب القوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا تقترب من السيطرة على بلدة سفياتوهيرسك في منطقة دونيتسك الأوكرانية.