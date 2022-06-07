سلطنة عمان تسعى لتطوير قدراتها الإنتاجية في مجال الهيدروجين الأخضر

أكد وزير الطاقة والمعادن العماني محمد بن حمد الرمحي، أن العمل في مجال الهيدروجين الأخضر قد يكون أحد الحلول المستقبلية، ذاكرا أن سلطنة عُمان تسعى لتطوير قدراتها الإنتاجية وفتح أسواق جديدة في هذا المجال.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك جلسة نقاشية عقدتها وزارة الطاقة والمعادن في لندن، بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان لدى المملكة المتحدة والجمعية العُمانية البريطانية، حول أهم الفرص الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة في سلطنة عُمان وبحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين.

واستعرض الوزير الرمحي الفرص الواعدة لتأمين مصادر الطاقة المتنوعة للمساهمة في التنمية الشاملة وتقدم وتطور سلطنة عُمان في هذه المجالات.

وقال وزير الطاقة والمعادن، في كلمته، إن التعامل الجاد مع كل المتطلبات الدولية وعلى رأسها الهدف للوصول لصفر كربون يدفع بشكل كبير إلى بدائل طاقة نظيفة وتجديد الخطط المحلية والدولية.