ميركل تستبعد القيام بوساطة في الوقت الراهن بين روسيا وأوكرانيا

استبعدت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل القيام في الوقت الراهن بالوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت ستتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت ميركل في برلين مساء اليوم الثلاثاء:" ليس لدي انطباع بأن هذا سيفيد في الوقت الراهن"، وأضافت : " من وجهة نظري هناك القليل من الأمور التي يمكن مناقشتها".

في الوقت نفسه، نوهت ميركل إلى أنها يمكنها أن تتدخل فقط في حال طلبت الحكومة الألمانية منها ذلك"، وقالت:" تفهمي لطبيعة الموقع الذي أشغله هو أنني لن أفعل شيئا لا تطلبه مني الحكومة الألمانية".

كان المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر سافر بعد بداية الحرب الروسية على أوكرانيا إلى موسكو للحديث مع بوتين بدون أن يخطر الحكومة الألمانية.