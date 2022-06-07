ذكرت شرطة مدينة ميونخ الألمانية أنه تم إلقاء القبض على عدد من مشجعي المنتخب الإنجليزي لقيامهم بأداء التحية النازية وإلحاق أضرار بغرفة فندقية قبل مواجهة المنتخب الألماني مع نظيره الإنجليزي في دوري أمم أوروبا اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه تم إلقاء القبض على ثمانية مشجعين أمس الاثنين، أغلبهم في منطقة وسط مدينة ميونخ، رغم أنهم أكدوا اعتزامهم على تحسين صورتهم، تحديدا في أعقاب المشاهد السيئة التي ظهرت في ملعب ويمبلي في نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وتم القبض على ثلاثة منهم لأدائهم التحية النازية، بينما ذكرت الشرطة أن أحد الجماهير تسبب في أضرار تقدر بألفي يورو (2140 دولار) بعدما أشعل أحد الألعاب النارية في غرفته بأحد الفنادق.

وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص آخرين بسبب وقائع أخرى تتضمن إهانة ضباط شرطة والتبول في الشارع.

وتم التعامل مع الكثير من مثيري الشغب من خلال إلزامهم بدفع مبلغ تأمين يصل إلى 200 يورو – ما يعادل الغرامة الفورية المحلية- بينما مثل مشجعون أمام القاضي المحلي لعدم قدرتهما على دفع المبلغ.

القبض على مشجعين من إنجلترا بسبب أداء التحية النازية قبل مباراة إنجلترا وألمانيا

ذكرت شرطة مدينة ميونخ الألمانية أنه تم إلقاء القبض على عدد من مشجعي المنتخب الإنجليزي لقيامهم بأداء التحية النازية وإلحاق أضرار بغرفة فندقية قبل مواجهة المنتخب الألماني مع نظيره الإنجليزي في دوري أمم أوروبا اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه تم إلقاء القبض على ثمانية مشجعين أمس الاثنين، أغلبهم في منطقة وسط مدينة ميونخ، رغم أنهم أكدوا اعتزامهم على تحسين صورتهم، تحديدا في أعقاب المشاهد السيئة التي ظهرت في ملعب ويمبلي في نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وتم القبض على ثلاثة منهم لأدائهم التحية النازية، بينما ذكرت الشرطة أن أحد الجماهير تسبب في أضرار تقدر بألفي يورو (2140 دولار) بعدما أشعل أحد الألعاب النارية في غرفته بأحد الفنادق.

وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص آخرين بسبب وقائع أخرى تتضمن إهانة ضباط شرطة والتبول في الشارع.

وتم التعامل مع الكثير من مثيري الشغب من خلال إلزامهم بدفع مبلغ تأمين يصل إلى 200 يورو – ما يعادل الغرامة الفورية المحلية- بينما مثل مشجعون أمام القاضي المحلي لعدم قدرتهما على دفع المبلغ.