الليرة التركية تتراجع بضغط من تصريحات أردوغان بشأن الفائدة

تراجع سعر صرف الليرة التركية، أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، بضغط من تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالمزيد من خفض الفائدة رغم الارتفاع الكبير للتضخم.

وكان أردوغان، قال أمس، إن الحكومة ستواصل خفض الفائدة، وأن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يؤدي إلا لجعل "الغني أكثر غنى والفقير أكثر فقرا".

وتراجع سعر صرف الليرة في الجلسة الأوروبية إلى 76ر16 ليرة لكل دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 14% منذ ديسمبر الماضي، رغم وصول معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى 73.5%.