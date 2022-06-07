المصرف المركزي الليبي يكشف عن إيرادات ونفقات الشهور الخمسة الأولى من 2022

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2022/01/01 حتى 2022/05/31.

وكشف المصرف في بيانه عن مجموع إيرادات الفترة، والبالغ قيمتها 6ر54 مليار دينار ليبي.

وأظهر البيان أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 4ر37 مليار دينار، ثم إيرادات أتاوات نفطية عن سنوات سابقة بقيمة 4ر11 مليار دينار، وإيرادات الأتاوات النفطية الحالية بقيمة 7ر4 مليار دينار.

وأشار البيان إلى أن إيرادات الضرائب بلغت 602 مليون دينار، ثم تأتي إيرادات الاتصالات بقيمة 142 مليون دينار، فيما لم تتجاوز إيرادات الجمارك وبيع المحروقات في السوق المحلي 100 مليون دينار، بالإضافة ل 200 مليون دينار إيرادات متفرقة.

في المقابل، وصل مجموع النفقات في ذات الفترة إلى 1ر31 مليار دينار، أنُفق منها على بند المرتبات 4ر16 مليار دينار، والدعم السلعي (دعم المحروقات) 6ر8 مليار دينار، والنفقات التسييرية 2 مليار دينار، والتنمية 182 مليون دينار.

وذكر البيان أنه تم إنفاق 4 مليار دينار كميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تأتي ضمن ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة يبلغ مجموعها 34 مليار دينار.

كما كشف المصرف عن نفقات مؤسسات الدولة في ذات الفترة، ومنها مجموع نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له، والبالغة 319 مليون دينار، والمجلس الأعلى للدولة ب 24 مليون دينار، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة له ب 162 مليون دينار، وكذلك مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ب 314 مليون دينار.

وفيما يخص نفقات الوزارات، جاءت وزارة الدفاع أولا ب 7ر8 مليار دينار، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية ب 9ر5 مليار دينار، ثم وزارة النفط والغاز ب 7ر3 مليار دينار، ووزارة الصحة ب 1ر2 مليار دينار، ووزارة الداخلية ب 3ر1 مليار دينار.

ووفقا للبيانات، فقد بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة للبنك المركزي في ذات الفترة 5ر11 مليار دولار، منها 5ر2 مليار دولار أتاوات عن سنوات سابقة. وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 1ر11 مليار دولار.

الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 7ر4 دينار ليبي.