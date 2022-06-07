بلومبرج: معاملة أكبر خط أنابيب كربون في العالم مثل الوقود الأحفوري

بات من المرجح أن يحصل أكبر مشروع لاستخراج الكربون في العالم على نفس المعاملة من المنظمين وملاك الأراضي مثل خطوط أنابيب النفط الخام ، مما يعني التأخير وزيادة التكاليف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إنه ومع ذلك ، سيظل هذا العمل يستحق الجهد المبذول لمشروع "ميد وست كاربون إكسبريس" الذي تبلغ تكلفته 5ر4 مليار دولار أمريكي حيث سيبلغ إجمالي قيمة الـ 12 مليون طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون المستخرجة مبلغا وقدره نحو 600 مليون دولار على الأقل من الإيرادات السنوية.

ويشار إلى أن مشروع "ميد وست كاربون إكسبريس" هو عبارة عن شبكة خطوط أنابيب ممولة من القطاع الخاص بطول 2000 ميل. وسيتم تجميع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العشرات من منشآت الإيثانول في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة ، ومن ثم سيتم ضخ تلك الانبعاثات في الصخور المسامية تحت الأرض في ولاية داكوتا الشمالية ، حيث يقول مؤيدو المشروع إن الانبعاثات ستكون محاصرة إلى الأبد.

وسيتم بذلك تخزين ما يصل إلى 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بأمان كل عام، مما يقلل من انبعاثات المنطقة من مصانع الإيثانول، وفقا لمجموعة ساميت للزراعة، مالكة المشروع. ومن شأن المشروع، المنتشر في خمس ولايات، أن يخلق ما يصل إلى 17 ألف وظيفة بناء مؤقتة ومئات الوظائف الدائمة.