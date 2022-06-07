حملة ليليلة لإزالة الإشغالات ومكافحة البعوض في شوارع بيلا بكفر الشيخ

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على استمرار حملات الإشغالات لضبط شوارع وأحياء المدينة، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قام محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات والإزالات، بحملة إشغالات ليلية مكبرة بشوارع المدينة بمشاركة مسعد صوان، رئيس قسم الإشغالات بالمجلس، ومعدات وسيارات الوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء، وكذا تمت إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، وإزالة التعديات وإحداث سيولة مرورية بشوارع المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصلت وحدة الملاريا بإدارة بيلا الصحية، برئاسة أشرف الدقش، تكثيف حملات رش الناموس والبعوض بالشوارع وأماكن التجمعات، طبقا للخطة التى تم وضعها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والإدارة الصحية ببيلا، للحد من انتشار الأوبئة والأمراض للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.