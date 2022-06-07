سول وكييف تبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

بحث النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي لي دو-هون، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك الذي يزور سول حاليا، التطورات الأخيرة في أوكرانيا وسبل دعم كييف من قبل الحكومة الكورية الجنوبية.

وأعرب لي -خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- عن قلقه من استمرار العملية العسكرية الروسية، وعن وأمله في تسوية الأزمة في أقرب وقت ممكن حتى لا يتفاقم الوضع الإنساني.

ومن جانبه، قدم "سينيك" تقديره لدعم الحكومة الكورية لأوكرانيا، مطالبا الحكومة والشركات الكورية بتقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد استقرار الوضع بها.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل توسيع التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي بعد استقرار الوضع في أوكرانيا.

وأكد الجانبان على ضرورة التواصل الوثيق في المستقبل للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين؛ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا هذا العام.

وكانت قد قدمت كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية بقيمة 40 مليون دولار إلى الحكومة الأوكرانية والشعب الأوكراني، وتسعى لإيجاد سبل لتقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا.