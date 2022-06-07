 بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

رويترز
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 9:12 ص

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية النقص المحتمل في طاقات توليد الكهرباء في البلاد.

وقال بايدن إن "عدة عوامل" تهدد قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الكهرباء التي تحتاجها.

ونقل بيان للبيت الأبيض في بادين قوله: "أعلن وجود حالة طوارئ بسبب تهديدات لتوافر قدرة كافية لتوليد الكهرباء لتلبية طلب المستهلكين".

وأعفى الرئيس من رسوم الاستيراد لمدة عامين "بعض القطع والوحدات الشمسية"، التي يتم استيرادها من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

وفي وقت سابق، حذر سكان عدة ولايات في الغرب والغرب الأوسط للولايات المتحدة من انقطاع محتمل للتيار الكهربائي هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد والجفاف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك