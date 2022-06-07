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العراق: 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 4:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 4:22 م

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا العراق إلى مليونين و328 ألفا و957، في حين استقرت حالات الوفاة عند 25 ألفا و221 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل شفاء 105 أشخاص ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و302 ألف و625.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 4833 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 10 ملايين و727 ألفا و885 شخصا.


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