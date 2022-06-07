أكد أحمد شوبير، نائب رئيس فيوتشر، أن ناديه يهدف للتأهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، خلال الموسم الجاري، والمشاركة للمرة الأولى في تاريخه ببطولة قارية، كاشفا عن كواليس التعاقد مع مهند لاشين من طلائع الجيش.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: «لدينا طموحات كبيرة هذا الموسم، وهدفنا إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والتأهل لبطولة كأس الكونفدرالية وذلك سيمنحنا خبرات كبيرة جدا في أول مشاركة ببطولة قارية».

وأضاف: «علي ماهر، طلب تدعيم الفريق الحالي، ببعض اللاعبين، للمنافس بشكل أقوى وهذا أمر طبيعي، ونحن نعمل على تلبية كافة طلباته، ننوي تغيير شكل كرة القدم في مصر، وكل شخص بمجلس الإدارة يعلم دوره جيدًا، والفريق يضم لاعبين رائعين للغاية».

وأوضح: «لدينا جهاز فني بقيادة علي ماهر، لديه طموح كبير واتفقنا معه منذ بداية الموسم على المربع الذهبي بالدوري المصري، ونجح في اكتشاف عدد من اللاعبين مثل محمد عبد المنعم وأحمد عاطف».

وواصل: «مروان محسن شارك في الشوط الثاني من مباراة بني سويف بعد فترة طويلة من الغياب وقدم أداء أكثر، وأؤكد أن مروان سيكون مفاجأة في المباريات القادمة وسيكون هناك رأسي حربة بالفريق بجانب أحمد عاطف».

وحول صفقة مهند لاشين، أجاب: «رغبة اللاعب حسمت الأمور تمامًا لصالح فيوتشر، وأصبح من بداية الموسم لاعبًا بالفريق لمدة أربعة مواسم».

وأتم: «كل شخص بالنادي لديه صلاحيات خاصة به، والجهاز الفني طالب بضم مهند لاشين بعدما أكد أنه لاعب من العيار الثقيل، وقدم أداء رائع مع طلائع الجيش».