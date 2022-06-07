 وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها السيستم واقع - بوابة الشروق
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وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها السيستم واقع

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:26 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بنك المعرفة المصرية لم يسقط "تقنيًّا" منذ عام 2016.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إنه لا يوجد شيء اسمه "السيستم واقع"، موضحًا أن النظام الذي تعمل عليه الوزارة مستقل عن الشبكات الأخرى.

وأشار إلى تقديم كل ألوان مصادر التعلم بما في ذلك من ليس لديه إنترنت في منزله، موضحًا أن هناك ثلاث قنوات تُبث أرضيا وفضائيا على مدار 24 ساعة.

ولفت إلى أن بنك المعرفة يضم كل المناهج بثلاث لغات.

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