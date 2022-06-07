محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات قرى حياة كريمة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والمهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة بني سويف بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة والتنسيقات الدائمة بين المحافظة والأجهزة المعنية بالقطاعات الخدمية والمرافق، في ظل تنفيذ العديد من المشروعات في تلك القطاعات، ضمن خطة الدولة الخدمية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرات قومية في هذا الشأن.

وناقش المحافظ، مع رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع على مستوى قرى المحافظة، والتي تنفذها الهيئة.

وأكد المحافظ، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ومشيرا إلى أن المحافظة تسير في أكثر من اتجاه لتوصيل الخدمة لكل القرى والعزب، من خلال الاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتوصيل خدمة الصرف الصحي بنظام المشاركة المجتمعية، والتي انطلقت أولى مشروعاتها على مستوى الجمهورية من بني سويف بقرية صفط العرفا بمركز الفشن.

وتمت مناقشة الموقف التنفيذي وآليات الدفع بمعدلات الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"، والتي تشرف عليها وتنفذها الهيئة، حيث تم التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية ومتابعة الموقف يوميا مع المنفذين على أرض الواقع من مهندسين ومقاولين أعمال؛ للوقوف على أية معوقات والعمل على تذليلها أولاً بأول.