أصيب 11 شخصا في انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، بالقرب من كارتة الخطاطبة.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بحادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي، بالقرب من كارتة الخطاطبة، ووجود مصابين، وبالانتقال تبين إصابة 11 شخصا في انقلاب السيارة ما بين سحجات وكسور.

والمصابون هم: مروان محمد محمود 16 عاما، دنيا محمد صابر، 14 عاما، سلمى هشام خيري، 10 سنوات، محمد هشام خيري، 8 سنوات،، فارس هشام خيري 14 سنة، سماح محمد درويش، 30 سنة، وشقيقتها ملك 11 سنة، عصام محمد عصام، 14 سنة، خديجة سالم عبد الحميد، 32 سنة، سلوى عيد، 37 سنة جميعهم من سمدون، وفتاة مجهولة الهوية مصابة بنزيف في المخ.

وتم نقل المصابين لمستشفى الباجور لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.