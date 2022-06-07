إيران تتعاطف مع نيجيريا على خلفية هجوم على كنيسة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة" عن تعاطفه مع نيجيريا حكومة وشعبا على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة مسيحية في هذا البلد.

وندد "خطيب زادة" اليوم الاثنين بهذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين في نيجيريا؛ كما قدم المواساة والعزاء الى عوائل الضحايا،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن هذا الهجوم يأتي في إطار المحاولات الرامية لبث الفرقة والخلافات بين أتباع الديانات السماوية؛ وهي مرفوضة جملة وتفصيلا.

يذكر أن الهجوم الذي وقع أمس الأحد على كنيسة تقع بولاية أوندو جنوبي نيجيريا أسفر عن مقتل ما يصل إلى 100 شخص.