توريد 615 ألف طن قمح في موسم الحصاد بالشرقية

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، عملها في استقبال القمح من الموردين والمزارعين من مختلف مراكز المحافظة، والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية، وخاصة معدة ومجهزة لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 1487 طنا و168 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 614 ألفا و453 طنا و713 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 615 ألفا و940 طنا و881 كيلو قمح.

وبلغ إجمالي ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى الآن 421 ألفا و761 فدانا، فيما أشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا.