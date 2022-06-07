أول بنك روسي يباشر عمله في إقليم خيرسون الأوكراني

بدأ أول بنك روسي فعليا العمل الكامل في منطقة خيرسون الأوكرانية، وسيتم فتح الحسابات في غضون شهر ونصف الشهر، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء: «الآن كل شيء في شكل تجريبي، بدأت البنوك في العمل. مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي يتم فرضها الآن، بالطبع، كل هذه البنوك موجودة على المنصة الروسية».

ووفقا له، فإن إحدى مؤسسات الائتمان قد بدأت بالفعل نشاطها، موضحًا أن العديد من البنوك الأخرى، تنوي فتح فروعها.

وأضاف: «الآن النظام المصرفي بأكمله في طور التكوين، إنها مسألة وقت، ولكن كل شيء يتم بسرعة كبيرة. أعتقد أنه خلال الشهر ونصف الشهر المقبل سيكون بإمكان الأشخاص فتح حساباتهم، بل ومحاولة دفع حساباتهم في النظام المصرفي الروسي عبر الإنترنت».

وأشار المسؤول إلى أن البنوك الأوكرانية في المنطقة لن تعمل بعد الآن.

وفي وقت سابق، قال ستريموسوف إن «أوكرانيا منعت الحسابات المصرفية في منطقة خيرسون، وسرقت بالفعل مدخرات السكان».