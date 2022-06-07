قاتل والده وأشقائه في قنا يعترف بسبب ارتكاب المذبحة

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نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن قنا، في ضبط المتهم بإطلاق النيران تجاه أفراد عائلته بقنا؛ ما أدى لوفاة والده و4 من أشقائه.

كان مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا، تلقى بلاغا بإطلاق شخص مقيم بدائرة المركز أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد أسرته "والده ووالدته وأشقائه الأربعة"؛ ما أدى لوفاتهم عدا والدته المصابة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، بسبب خلافات بين المتهم ووالده لرغبته في أن يستكمل له نفقات بناء مسكن خاص به.

واستهدفت الأجهزة الأمنية المتهم بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، وأمكن ضبطه حال تواجده بإحدى المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وطلقات لذات العيار و2 خزينة آلية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسوء معاملة والده له ورفضه إعطائه احتياجاته المادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.