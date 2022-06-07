عمر طاهر ضيف منتدى الثقافة والإبداع الأحد المقبل

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء الأحد 12 يونيو، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، أمسية جديدة ضمن أمسيات "منتدى الثقافة والإبداع" الذي يديره ويشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، حيث يستضيف هذا الشهر في حوار مفتوح الكاتب والأديب عمر طاهر، للحديث عن مشواره الإبداعي.

والكاتب عمر طاهر من مواليد سوهاج 1975 وحاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان 1998، وله العديد من الإصدارات والملفات فى مجالي الأدب والسينما منها: بعدما يناموا العيال، كحل وحبهان، من علم جمال عبد الناصر شرب السجائر، كتاب المواصلات، إذاعة الأغاني: سيرة شخصية للغناء؛ صنايعية مصر "جزءان".

ويهدف الملتقى -الذي يشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر- إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، والمساهمة الفعالة فى استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته.

ويتخذ المنتدى الذي يقام شهريا أكثر من شكل ما بين ندوات ومحاضرات وموائد مستديرة وحفلات فنية.