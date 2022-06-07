الجزائر تتسلم رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين من تونس

استلمت الجزائر، اليوم /الإثنين/، رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين من تونس، ولمدة سنتين.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الـ٣٣ للاتحاد العام العربي للتأمين، بمدينة وهران (شمال غربي الجزائر)، ولمدة ثلاثة أيام، وبحضور ما يزيد على ١٢٠٠ مشارك من أكثر من ٤٠ دولة، من بينها ٢٠ دولة عربية.

وسلَّم رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين المنتهية ولايته الأسعد زروق درع الاتحاد لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين يوسف بن ميسية، بحضور وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية.

وأثنى الرئيس الجديد للاتحاد على المجهودات التي بذلها سلفه التونسي الأسعد زروق خدمة لقطاع التأمين العربي، خاصة خلال الأزمة الصحية لفيروس كورونا، وكذلك في سبيل إرساء وتشجيع سبل التعاون بين الشركات العربية.

وأكد بن ميسية أنه سيعمل على تعزيز مكتسبات الاتحاد العربي، والعمل على تنمية السوق العربية للتأمين في ظل التشارك، والعمل الجماعي من أجل الصالح العام لشعوب المنطقة العربية.

يذكر أن مراسم التسليم تمت على هامش المؤتمر الثالث والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين الذي ينعقد تحت شعار "الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين: ماهي التحديات وهل من فرص للسوق العربية للتأمين".