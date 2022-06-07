كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات جوية فوق البحر الأصفر

قال مسؤولون بكوريا الجنوبية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا مناورات جوية مشتركة، تضمنت 20 طائرة، فوق البحر الأصفر اليوم الثلاثاء، في استعراض أخر لجاهزيتهما عقب إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ مطلع الاسبوع.

وتأتي هذه المناورات بعد يوم من إطلاق الدولتين لثمانية صواريخ باليستية في البحر الشرقي ردا على إطلاق كوريا الشمالية لثمانية صواريخ باليستية أمس الأول الأحد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الاركان الكورية القول إن سول شاركت في المناورات بـ 16 مقاتلة، من بينها اف -33 ايه، كما شاركت الولايات المتحدة بـ أربع مقاتلات اف-16.

وقالت هيئة الاركان في بيان إن كوريا الجنوبية وأمريكا أظهرتا قدراتهما القوية للهجوم بقوة وبدقة في حال أي استفزازات كورية شمالية، بالاضافة إلى إظهار تصميمهما للقيام بذلك.

وأضاف البيان أن الجيش الكوري الجنوبي، الذي ينسق بصورة وثيقة مع أمريكا، يحافظ على وضع استعداد" حازم".