عقد الإعلامي عمرو أديب، مقارنة ما بين منطقة الزهور 15 مايو (منطقة الزرايب سابقًا) قبل وبعد التطوير، لافتًا إلى أن المناطق المماثلة لم تشهد تطويرًا في العقود السابقة.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «المشروعات دي محدش هيقدر يقول فيها بم، عندك ملاحظاتك لكن تيجي عند حاجة زي دي، محدش كان بيمد إيده في المكان ده».

وأشار إلى أن الفرق بين الصورتين اللتين تقارنان بين وضع المنطقة، دليل على وجود مجتمع بعد التطوير، متابعًا: «هذه ليست مِنة ولا منحة، من حق المواطن أن يعيش حياة كريمة، قعدنا مدة محدش بيقول للناس دي إنتوا فين».

ولفت إلى أن الإدارة الحالية مهتمة بأحوال المواطنين في تلك المناطق وتسعى جاهدة للتطوير من أوضاعهم، معربًا عن أمنياته في انتقال السكان إلى العمارات الجديدة، بصورة سريعة.

وانتهت أجهزة الدولة في أقل من عام من تغيير حياة سكان منطقة زرايب 15 مايو، وذلك بعد إنشاء 1008 وحدة سكنية بلغت نسب التنفيذ بهم 90%، ومن المقرر أن يتم تسليم سكان منطقة الزرايب شققا مجهزة داخل مجتمع حضاري جديد كامل الخدمات، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.