أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس حالات جديدة بمرض "جدري القردة" في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" - إأن تسجيل الحالات الجديدة جاء "وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض".

كما أعلنت الوزارة شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، وتعافيهما التام من أعراض المرض.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بـ"ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات".

وطمأنت أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة "تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية".

وكانت الإمارات قد أعلنت في 24 مايو الماضي رصد أول حالة لجدري القردة في البلاد لسيدة زائرة من غرب إفريقيا.