تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي هو سبب التوترات في الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما سبب التوترات وعدم الاستقرار والصراع في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا للتقرير الذي تم تقديمه إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي "ضروري لإنهاء دورة العنف المستمر".

وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن الأطراف المعنية على الجانبين أشارت إلى ما أصبح "وضع احتلال دائم" على أنه القضية الرئيسية خلف التوترات الحالية وعدم الاستقرار والصراع في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية وإسرائيل.

وأشار التقرير أيضا إلى أن السلطة الفلسطينية استغلت الاحتلال لتبرير انتهاكاتها لحقوق الإنسان وحملته مسؤولية الفشل في إجراء الانتخابات.