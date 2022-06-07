الأمم المتحدة تحذر: آلاف الأطفال يواجهون شبح الموت جوعا في القرن الأفريقي

ذكرت مسؤولة كبيرة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الثلاثاء أن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون خطرا وشيكا من الموت جوعا في القرن الأفريقي بينما تزيد الحرب في أوكرانيا انعدام الأمن الغذائي في المنطقة التي تعاني من الجفاف بالفعل.

وقالت رانيا دجاش نائبة المدير الإقليمي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا في اليونيسيف اليوم الثلاثاء في جنيف: "أنا هنا اليوم لأخبركم بوضوح أنه إذا لم يوسع العالم نظرته لتشمل ما وراء الحرب في أوكرانيا ويتصرف على الفور، يوشك انفجار في وفيات الأطفال أن يحدث في القرن الأفريقي".

وبحسب اليونيسيف، يعاني ما يربو على 7ر1 مليون طفل في المنطقة من سوء التغذية الحاد. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 15 % عن الوضع قبل خمسة أشهر.

وتشمل دول القرن الأفريقي الصومال وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا.

وتفرض روسيا حصارا على الموانئ الأوكرانية في إطار غزوها، الذي دخل شهره الثالث. يشار إلى أن أوكرانيا كانت من بين أكبر مصدري القمح في العالم قبل اندلاع الحرب، وتعتبر أثيوبيا وكينيا والصومال من أكبر المشترين.

وأوضحت دجاش أن "الصومال وحدها كانت تستورد 92 % من القمح الذي تحتاجه من روسيا وأوكرانيا، إلا أن خطوط الإمداد متوقفة الآن. وتزيد الحرب من تفاقم زيادة أسعار الغذاء والوقود، مما يعني أن العديد من الأشخاص لم يعد بإمكانهم تحمل أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وناشدت دجاش دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى أن تسعى للتوصل إلى حلول للأزمة عندما تلتقي في نهاية الشهر الجاري.