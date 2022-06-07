طلاب إعلام عين شمس يغوصون في الأعماق من خلال (سيمفونية)

تمكن مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بشعبة التليفزيون بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، من إنتاج فيلم تسجيلي عن سياحة الغوص في مصر تحت اسم "سيمفونية من الأعماق".

ويعد المشروع أول عمل يتم إنتاجه يلقي الضوء على سياحة الغوص في قسم الإعلام بجامعة عين شمس، وذلك ما أكد عليه أساتذة القسم خلال حفل مناقشة مشروعات التخرج التي أقامها القسم تحت إشراف الدكتورة دينا أبو زيد، رئيسة القسم، والمشرف العام على مشروعات التخرج بالقسم.

وحرص طلاب المشروع على التصوير في مدينتي مرسى علم والغردقة؛للتركيز على ما تتميز به أعماق مصر من طبيعة خلابة جعلتها تفوز بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم، وقام الطلاب بالتصوير تحت الماء بأنفسهم بعد أخذ دورة تدريبية لتعلم الغطس على عمق تخطى ٣٥ متر تحت سطح البحر، بالإضافة إلى التدريب على كيفية التصوير تحت الماء، وقام الطلاب بالتسجيل مع عدد من الغواصين منهم الغواص المصري أحمد جبر الذي حطم الرقم القياسي لأعمق غطسة تحت الماء في التاريخ، بالإضافة إلى التسجيل مع مجموعة من السائحين بتلك المدن.

ووصف خبراء الإعلام الفيلم بأنه يعد سيمفونية من الجمال، وأشادوا بروعة اللقطات تحت الماء، ودور الربط بالسيمفونية في خلق جو نفسي هاديء للمشاهد، وذلك عقب عرضه خلال حفل مناقشة مشروعات التخرج بالقسم، والتي حضرها عدد كبير من خبراء الصحافة والإعلام وأساتذة التخصص منهم الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ نقيب الإعلاميين، الإعلامية القديرة سلمى الشماع، وفاطمة شعراوي، مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالجريدة، والدكتورة هبة شاهين، رئيس لجنة قطاع الاعلام بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مشروعات التخرج بالقسم، والدكتورة رشا قمحاوى، الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتورة إنجي فتحي المشرف الفني على مشروعات تخرج شعبة تليفزيون بالقسم.

ويضم فريق العمل ٢٠ طالب وطالبة وهم: آلاء مدحت، أحمد ياسر، إنچي مصطفى، بسنت عادل، حسام خالد، دنيا جمال، روان خالد، سلمى سيد، فاطمة عبد العال، ماريڤ روماني، مارينا روماني، منة الله أيمن، منة الله علاء، ميار مجدي، ميار محمد، ندى هاني، نيرة عماد، هدير أيمن، ياسمين أحمد، يوسف عمرو. والمشروع تحت إشراف سارة محمد المدرس المساعد بالقسم.