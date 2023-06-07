حماة الوطن بمطروح يعرض احتياجات مستشفى الضبعة المركزي علي لجنة وزارة الصحة

استقبلت أمانة الضبعة بحزب حماة الوطن بمطروح لجنة من وزارة الصحة خلال زيارتهم لمستشفى الضبعة المركزي تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

قال عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح إن أمانة الضبعة استقبلت لجنة من وزارة الصحة خلال زيارة اللجنة لمستشفى الضبعة المركزي للوقوف علي المشاكل والمعوقات التي تواجه المستشفى بحضور العمدة حماد أبوشويقي أمين التنظيم.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بأن أمانة الضبعة عرضت علي لجنة وزارة الصحة احتياجات مستشفى الضبعة المركزي الطبية في قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي والتخصصات التي تحتاج إليها المستشفى من أطباء لسد العجز بالتعاقد مع أطباء واستشاريين كبار لبعض الأقسام الطبية، وفتح فصل للتمريض أسوة بباقي المدن، والتأكيد علي إيجاد حلول سريعة وعاجلة لتلك المطالب من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة لاهالينا بقري ومدينة الضبعة.

وأكد علي قيام عبدالناصر طاهر محمود أمين الضبعة بالتبرع لإصلاح زجاج أبواب مستشفى الضبعة المركزي، في إطار مشاركة الحزب المجتمعية، وحرصا من أمانة الضبعة على التعاون المشترك بين الحزب وجميع مؤسسات الدولة بالمدينة، طبقا للتكليفات الصادرة من الحزب خلال الاجتماع الاخير مع أمناء المراكز، بمتابعة من المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.