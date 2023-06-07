 حرس الحدود يحدد 30 مليون جنيه لبيع زيكو - بوابة الشروق
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حرس الحدود يحدد 30 مليون جنيه لبيع زيكو

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 3:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 3:20 م

كشف محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، العروض التي وصلت للاعب الفريق مصطفى زيكو خلال الفترة الماضية في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعب وتصدره لقائمة هدافي دوري القسم الثاني.

وصرح مدرب حرس الحدود لبرنامج (ملعب الشمس):" هناك بالفعل عدد كبير من العروض وصلت للحصول على خدمات مصطفى زيكو".

أضاف:" لا يمكن أن أحرم لاعب من تحسن حالته المعيشية، هناك عروض وسنعقد جلسة مع زيكو لمعرفة قراره والفريق الذي يرغب في الانتقال لصفوفه".

أكمل:" زيكو لاعب هداف كبير وهناك عروض وصلت من الاتحاد والمصري ومؤخرًا من بيراميدز والبنك الأهلي".

أتم:" زيكو لن يرحل عن حرس الحدود بأقل من 30 مليون جنيه".


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