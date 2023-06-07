قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن حلق الشعر كاملا بعد التحلل من الإحرام يكون فقط للرجال وليس للنساء.

واستشهد خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، بالحديث النبوي: «رحمَ اللَّهُ المحلِّقينَ قالوا والمقصِّرينَ يا رسولَ اللَّهِ قالَ رحمَ اللَّهُ المحلِّقينَ قالوا والمقصِّرينَ يا رسولَ اللَّهِ قالَ رحمَ اللَّهُ المحلِّقينَ قالوا والمقصِّرينَ يا رسولَ اللَّهِ قالَ والمقصِّرين».

وأوضح أن الشعائر المتبعة في الحج لها مظاهر تعبدية ظاهرية وأخرى باطنية، موضحًا أن «حلق الشعر كاملا، تعبد ظاهر وباطنه هو الخضوع والتذلل لله رب العالمين ابتغاء مرضاة الله».

وأوضح أن النبي نهى عن حلق المرأة لشعرها؛ ولكن تقصر 3 سم من أطرافه فقط، معقبًا: «الشعر بالنسبة للمرأة التاج الذي يزين رأسها، فلما تيجى تقولها احلقى شعرك ده هيأذيها نفسيًا ويكسر خاطرها، فالإسلام جبر خاطر المرأة».

وأكمل: «طيب لو الإسلام أمر بحلق المرأة شعرها، في نساء هتمتنع، وممكن لا تذهب للحج وهذا فيه معصية، والإسلام دائما يراعي الجانب النفسي، لأنها لو امتثلت هتكون متضايقة وغير مقتنعة».