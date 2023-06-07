شركة target تخسر 10 مليارات دولار لإنتاجها ملابس داعمة للمثلية الجنسية

خسرت شركة "تارجت" 10 مليارات دولار في تقييم السوق الأمريكي، خلال الأيام العشرة الماضية، حيث تستمر شركة البيع بالتجزئة الشهيرة في مواجهة رد فعل عنيف على إصدار وبيع خط ملابس للأطفال، تحت عنوان Pride، لدعم مجتمع LGBTQ، و"المثليين من كلا الجنسيين والعابرين جنسياً ومتعددي الجنس".

وتتمتع "تارجت" بقيمة سهم يساوي 160.96 دولار للسهم، ولكن بعد الدعوات لمقاطعة الشركة في مينيابوليس "المقر الرئيسي" بسبب مجموعة "pride"، تراجعت القيمة وأغلقت يوم الجمعة عند سهم يساوي 138.93 دولار، ويترجم هذا الانخفاض في الاسم بنسبة 15% تقريباً إلى خسارة قدرها 10.1 مليار دولار، حسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

ويمثل هذا الهبوط في قيمة السهم أدنى سعر لسهم متاجر التجزئة منذ ما يقرب من 3 سنوات، حيث شهدت الشركة آخر انخفاضًا في عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا.

وقامت شركة تارجت، التي وقعت في خضم الحروب الثقافية الأمريكية حول الجنس، بنقل مجموعة pride في بعض المتاجر الجنوبية بعيدًا عن الفروع التي واجهت رد الفعل العنيف من الجمهور الأسبوع الماضي.

وأعلنت الشركة، عن أنها ستحذف بعض العناصر من المجموعة، في محاولة لإرضاء الجمهور الغاضب، ولكنها لم تحدد أي من العناصر سوف تحذف، وكان من بين العناصر التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام ملابس السباحة النسائية، والتي تسمح للنساء المتحولات جنسياً اللواتي لم يقمن بعمليات تأكيد جنسي بإخفاء أعضائهن التناسلية، بالإضافة إلى ملابس الأطفال التي تحمل طابع قوس قزح.

وانتقدت مجموعات الحقوق المدنية، الشركة لاستسلامها لعملاء مناهضين لـLGBTQ، إلى جانب الذين انقلبوا على شاشات العرض وأعربوا عن غضبهم من بدل السباحة المعبرة عن الهوية الجنسية.

وقالت كيلي روبنسون، رئيسة حملة حقوق الإنسان في بيان: "يجب على تارجت إعادة المنتجات إلى الرفوف، والتأكد من أن عروض pride الخاصة بهم مرئية على الأرضيات وليس دفعها إلى الخزانة، إن هذا ما يريده المتنمرون"، بحسب محطة ABC7 new York.

وأكد ألين أدامسون، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة التسويق Metaforce ، أنه كان ينبغي على "تارجت" التفكير في إمكانية رد الفعل العكسي واتخاذ خطوات لتجنبه، مثل تغيير المنتجات التي تبيعها حسب المنطقة.

وأضاف: "أصبحت البلاد أقل تجانساً بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى، وبالنسبة لأي علامة تجارية لم يعد مقاس واحد يناسب الجميع بعد الآن".