افتتاح المؤتمر العربي الـ15 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس

افتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة في تونس، المؤتمر العربي الـ15 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني.

ويشارك في المؤتمر، رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلوهم في الدول العربية للعلوم الأمنية، فضلا عن اتحاد إذاعات الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم.

ويناقش المؤتمر، عددا من البنود من بينها دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وآليات مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات على منصات الإعلام الرقمي والتداعيات الأمنية؛ لتطبيق تيك توك وتجارب عدد من الدول العربية في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب.