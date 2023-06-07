 انطلاق دورى المصالح الحكومية لقطاع مركز بلاط في الوادي الجديد - بوابة الشروق
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انطلاق دورى المصالح الحكومية لقطاع مركز بلاط في الوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 12:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 12:40 ص

أكد بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه تم انطلاق دورى المصالح الحكومية لقطاع مركز بلاط ضمن خطة الفرع لشهر يونيو الجارى.

وأوضح «شوقي» أنه أجريت أولى مباريات الدورى بين فريق الإدارة التعليمية وفريق الإدارة الصحية، والمباراة الثانية بين فريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، وفريق إدارة التموين، وأسفرت نتائج الدورى عن فوز فريق الإدارة الصحية.

وأشار إلى تنفيذ خطط الأنشطة الصيفية على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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