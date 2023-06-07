انطلاق دورى المصالح الحكومية لقطاع مركز بلاط في الوادي الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه تم انطلاق دورى المصالح الحكومية لقطاع مركز بلاط ضمن خطة الفرع لشهر يونيو الجارى.

وأوضح «شوقي» أنه أجريت أولى مباريات الدورى بين فريق الإدارة التعليمية وفريق الإدارة الصحية، والمباراة الثانية بين فريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، وفريق إدارة التموين، وأسفرت نتائج الدورى عن فوز فريق الإدارة الصحية.

وأشار إلى تنفيذ خطط الأنشطة الصيفية على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.