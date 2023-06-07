قال الدكتور سمير أيوب، المتخصص في الشئون الروسية، إن «الذكاء الاصطناعي والحرب الذكية في أراضي أوكرانيا أصبحت الأساس في النزاع بين روسيا والغرب بشكل عام».

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن سد نوفا كاخوفكا ضخم وكبير يحتاج إلى أطنان من المتفجرات، لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن تحديد نقاط ضعف معينة في السد تتسبب في انهياره.

وأوضح أن الحرب أصبحت أساسا للمبارزة التكنولوجية بين الغرب وروسيا، وحين بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتوقع أن تصل الأمور لهذه الحد، وأن تكون أمريكا وأوروبا الذين هيأوا لهذه الحرب على أهبة الاستعداد لاستخدام الأسلحة المتطورة الذكية.

وذكر أن أسلحة الدمار الشامل الآن قد لا تعطي نتائج مثل الأسلحة التكنولوجية المتطورة، من المسيرات وأدوات التنصت، ولذلك أصبحت مسألة الذكاء الاصطناعي في الحروب حساسة جدا.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة تدمير القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن «موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأفعال الإجرامية للسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بتدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية».

وتابع البيان: «تم إلحاق أضرار جسيمة إثر العمل التخريبي من قبل نظام كييف بالزراعة في المنطقة والنظام البيئي لمصب نهر دنيبر، نتيجة للاضمحلال الحتمي لمياه حوض كاخوفكا، سيتم إعاقة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وسيتم تعطيل استصلاح الأراضي الزراعية في مقاطعة خيرسون».